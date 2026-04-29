【モデルプレス＝2026/04/29】女優の原日出子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。テラスで楽しんだ夕食の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「お洒落で美味しそう」日差し差し込むテラスで優雅な夕食◆原日出子、テラスで味わう夕食披露原は「まだ明るいうちから…テラスで夕食いただきました」と記し、日差しが差し込む開放的なテラスで食事を楽しんだことを報告。「チョップドコブサラダに美