現役時代は米国で大差勝ちの連続で６戦全勝のまま種牡馬入りして、世界的に注目を集めているフライトラインの初年度産駒となるデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）が４月２９日、美浦でゲート試験に合格した。２５年の米国のキーンランド・セプテンバーセールで１７０万米ドルの高額で落札された良血馬で、デビューに向けて注目を集めていきそうだ。斎藤誠調教師は「ちょっと前進気勢が強い子で、まだ走り方が分かっていませ