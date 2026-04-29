◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節Ｃ大阪０―０（ＰＫ４―２）神戸（２９日・ノエビアスタジアム神戸）西の首位・神戸はホームでＰＫ戦の末、Ｃ大阪に敗れ、リーグ連勝は４で止まった。アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で敗退後のリーグ初陣を飾れなかった神戸。ミヒャエル・スキッベ監督は試合後の会見で、この日欠場していた中盤の要・元日本代表ＭＦ扇原貴宏について「クラブから公式な声明がある