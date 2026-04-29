◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人・川相昌弘ディフェンスチーフコーチが、三塁コーチャーに復帰した。前日（２８日）の試合前練習中にケージにフリー打撃の跳ね返りの球が左頬付近に当たり、都内の病院で検査。「左側頭部打撲」と診断され、大事を取ってのベンチ外に。試合では普段三塁コーチャーも務めていたが、吉川内野守備兼走塁コーチが代役を務めていた。一夜明けたこの日は、試合前練習か