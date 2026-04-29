資料キャッシュレス決済 香川県統計調査課は、総務省統計局が2025年12月に公表した2024年の全国家計構造調査をもとに、香川県の家計収支についてまとめました。 それによりますと、1世帯あたりの1カ月の平均消費支出は23万5332円で、2019年の前回調査より2.9％減りました。 消費の内訳を全国平均と比較すると、「教養娯楽（12.0％）」「外食を除く食料（24.3％）」などが上回っていて、「教育（1.9％）」「交際費（2.2