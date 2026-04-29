｢イサム･ノグチ庭園美術館｣を視察した両県の知事(高松市牟礼町牟礼) 香川と高知の連携を深めようと、両県の知事が28日、高松市で防災や少子化対策などについて意見を交換しました。 両県の知事会議は10回目で、今回は高知県の濱田省司知事が高松市を訪れました。香川県の池田豊人知事と高松市にある「イサム・ノグチ庭園美術館」を視察し、芸術作品を通してアート県・香川の取り組みを知るなど交流を深めました。