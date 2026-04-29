香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3のプレーオフ準々決勝第2戦。香川ファイブアローズは29日、あなぶきアリーナ香川で金沢武士団と対戦。第2クオーターで金沢に引き離され、65対83で敗れました。 30日午後7時から準決勝進出をかけた第3戦が行われます。