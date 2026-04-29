『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』Blu-rayジャケ写 LUNA SEAとGLAYの対バンLIVE映像作品『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』（5月27日発売）の本編映像からダイジェストに複数の楽曲で構成されたティザー映像が公開された。【動画】公開された「The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome Teaser 01」先日、印象的な9人のバックショット写真でデザインされたジャケットアートワークが公開された、5月2