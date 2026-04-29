◆ＷＥリーグクラシエ杯決勝日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）日テレ東京Ｖが大宮との２―２から突入したＰＫ戦を３―１で制して、初優勝を飾った。＊＊＊今季限りで現役引退を表明しているＤＦ岩清水梓にとっては唯一獲得していなかった国内カップ戦のタイトル獲得となった。２―２の延長終了間際からピッチに立ち、ＰＫ戦では２