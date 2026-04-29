◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節水戸２―２（ＰＫ３―４）町田（２９日・Ｋｓスタ）町田はＰＫ戦の末、敵地で水戸に勝利。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）準優勝後初の試合は白星となった。町田は２５日（日本時間２６日の）のアルアハリとの１２０分の激闘（０●１）から実質的な中２日、かつ長距離移動により、大胆なターンオーバーを実施。先発はＡＣＬＥで大会最優秀ＧＫに輝いた谷晃生を除