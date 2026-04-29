イタリア発ランジェリーブランドのIntimissimiが、ブランド誕生30周年を記念した特別なリミテッドコレクション「Silky Flowers」を発表。繊細なレースと上質なシルクが織りなすエレガントな世界観は、日常にさりげない華やぎを添えてくれます。ローカルアンバサダーのKōki,が纏うビジュアルも話題となり、女性の魅力をより美しく引き出すコレクションとして注目を集めています。 シルク×レー