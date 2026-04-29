気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。ゴールデンウィークは旅先で思わぬトラブルが増えると思います。落とし物の検索サービスを展開する会社が全国4000の施設を分析したところ、ゴールデンウィーク中は大型の商業施設や観光地での落とし物が1.4倍にも急増するといいます。安宅晃樹キャスター：その中でも特に多い落とし物は何だと思いますか？山粼夕貴キャスター：スマホか財布じゃないですか。安