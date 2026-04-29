「公園に着いた瞬間、走って行ったのに遊び方が独特すぎ（笑）」ママのこんな一言を添えてTikTokに投稿された1歳の男の子の動画が4.5万いいねを集めて話題になりました。動画には、「どした？」「脳内で遊ぶタイプ」などのコメントが寄せられています。【写真】遊具めがけて猛ダッシュの後は…ママと初めて訪れた公園でのこと。公園に着いた瞬間、遊具めがけて走り出した坊主頭が可愛らしい1歳2カ月の男の子。緑色の芋虫の形をし