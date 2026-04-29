「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。4月28日（火）の放送は、OWVとWATWINGが登場。メンバーをカード化して異グループ対抗バトル！【動画】腹筋が「バイキングのトレー」!?イケメン同士の“絶妙ディス”にあのちゃん爆笑！ササキ軍として登場したのは、吉本興業発のボーイズグループ・OWV。あのちゃん軍にはホリプロ所属のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGが参戦。番組初となる2組の共演で、グループの垣根を越えた