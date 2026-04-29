岡山市南区の小串地区を活性化しようと、2021年から開かれていた「カモメ朝市」が、今回で幕を下ろすことになりました。訪れた多くの人からは、最後を惜しむ声が聞かれました。 【写真を見る】小串地区の「カモメ朝市」今回でいったん休止にスタッフの高齢化など「一回立ち止まって考えてまたスタートできれば」【岡山】 焼きそばに地元で採れた新鮮野菜など、35のブースが並びました。 岡山市南区の小串地区で