きょう午前、広島県三原市で氏名・年齢不明の男性の遺体が見つかりました。警察は、2月に東広島市で発生した男性会社役員殺害放火事件との関連を調べています。警察によりますと、きょう午前11時40分ごろ、広島県三原市沼田の会社敷地内で男性の遺体が発見されました。遺体は警察が土の中から発見したということです。死亡してから相当の日数がたっているとみられます。警察によりますと、今年2月に東広島市で発生した男性会社役員