フリーキャスターの丸岡いずみさんが、４月２９日、自身のＸを更新。芸能人の「休養」について綴っています。【写真を見る】【 丸岡いずみ 】芸能人の「休養」に「不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う」「日本人は休むことに葛藤がある人が多いけど」ＳＮＳに綴る丸岡いずみさんは「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいるけど、不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う。