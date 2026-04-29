平安時代の雅な遊び「曲水の宴」が再現されました。 平安貴族の装束に身を包んだ歌人が、庭園の遣水のほとりで和歌をしたためていきます。 京都市伏見区の城南宮で開かれた「曲水の宴」。平安時代の宮中の雅な歌遊びを毎年春に再現しています。 4月29日のお題は「暁郭公（あかつきのほととぎす）」。歌人は和歌を短冊にしたためると、目の前に流れてきた盃のお神酒をいただきます。 できあがった歌は神職が順に読み