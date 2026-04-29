元WBA世界ミドル級王者・竹原慎二氏（54）が自身のYouTube「竹原テレビ」を更新。5月2日に迫った世紀の一戦を予想した。竹原氏は東京ドーム開催で注目を集める中、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は「絶対に倒しに来る」と言い切った。これに対し、身長で上回る中谷は「ジャブを突きながらどう自分の試合に持っていくかがポイント」と説明した。スピードのある井上に対し、中谷がどこまでついてい