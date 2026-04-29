◇パ・リーグオリックス5―4ソフトバンク（2026年4月29日京セラD大阪）オリックス・岸田監督は、終盤8回に逆転勝ちした試合を振り返り、「きょうは継投のところでも、こちらの迷いが出てしまって逆転してしまったところがあった。野手陣が取り返してくれて、本当に助けられた試合」と選手らにこうべを垂れた。同点の7回、前日に失点を喫した山崎を起用。「リベンジもあったんですけどね」と、先頭打者・今宮も含めて前夜