約２００匹が群泳する「鯉のぼり谷渡し」＝２９日、相模原市緑区旧藤野町の最北部に位置する相模原市緑区佐野川地区で２９日、恒例行事「鯉（こい）のぼり谷渡し」が始まった。彩り豊かな約２００匹がふわりと風に乗り、谷あいを流れる沢井川の上空を泳いでいる。「和田自治会鯉のぼり谷渡しの会」の主催。地域住民が午前８時過ぎから準備。市内外から寄付されたこいのぼりを約２００メートルのワイヤ３本に結び付け、谷の両サ