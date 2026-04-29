巨人の吉川尚輝内野手（３１）が２９日の広島戦（東京ドーム）に今季初めて「２番・二塁」で先発出場する。両チームのスタメンが発表され、昨年１０月に両股関節の手術を受けた吉川がスタメン入り。前日２８日の同戦では６回の守備から「９番・三塁」でプロ初の三塁手として途中出場していた。前日の試合後には「自分のことより、チームが勝てるように。そう思いながら明日以降やっていきたい」と意気込んでいた。春季キャ