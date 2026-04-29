【モデルプレス＝2026/04/29】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が4月28日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を披露し、注目を集めている。【写真】IZ*ONE出身美女「圧巻のスタイル」美ウエスト際立つクロップド丈姿披露◆イェナ、スタジアムで美しいウエスト際立つコーデ披露イェナはスタジアムでパフォーマンスをしている動画や写真を複数枚投稿。観客席からグラウンドを望む開放感のあるロケーションでのシ