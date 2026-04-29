【モデルプレス＝2026/04/29】レシピ本『私にやさしい日々ごはん』（扶桑社）を5月1日に刊行するモデルの奈々未（ななみ／31）にモデルプレスがインタビュー。自身初となるレシピ本の準備期間や料理にハマったきっかけ、そして大切な人に料理を振る舞う際の“マイルール”などについて語ってもらった。【写真】31歳モデル、美デコルテ輝くノースリーブワンピ姿◆奈々未初のレシピ本「私にやさしい日々ごはん」SNSで発信するライフ