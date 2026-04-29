【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの佐田真由美が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。ナチュラルなコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】48歳2児の母モデル「スタイル抜群」大人の魅力あふれるミニ丈コーデ◆佐田真由美、ナチュラルコーデで美しい脚披露佐田は「4月後半は ＠theflowershop．official 店頭で接客祭りでした！とにかくお客様と直接お話し出来たことが幸せで幸せで 忙しい中お時間くださ