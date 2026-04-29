【モデルプレス＝2026/04/29】歌手で女優の鈴木愛理が4月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元ハロプロ美女「脚長すぎて二度見」ミニ丈から美脚披露◆鈴木愛理、ステージでの姿披露鈴木は「『SpicySessions 』ありがとうございました」「思い出の曲たちを披露させていただいたり」とつづり、25日に放送されたTBS系の音楽番組「Spicy Sessions」出演時の写真を複数枚投稿。引き締まっ