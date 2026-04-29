元AKB48の小嶋陽菜さん（38）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。38歳の誕生日を報告した。「愛のある1年になりますように」小嶋さんは、「New chapter, more love」という言葉に赤いハートの絵文字を添え、ソファに座ってイチゴが乗ったバースデーケーキを持ったショット5枚を投稿。「今年も誕生日を迎えることができました38歳」と続けた。「これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきた