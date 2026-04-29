この旦那さん、家族より飲み会が大事なのか…？飲み方も痛いですしドン引きですね。でも本人はそんな自分をかっこいいと思っているのか、武勇伝をまたひとつ、またひとつと増やしていき…!?>>【まんが】酒好き夫との夫婦バトル(ウーマンエキサイト編集部)