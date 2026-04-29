2025年にグループとして第二章を開幕させた、BALLISTIK BOYZの勢いが止まらない。LDH初となるメンバー全員がマイクを握り、歌って踊るグループとして始動した、日郄竜太、加納嘉将、海沼流星、深堀未来、奥田力也、松井利樹、砂田将宏の7人。デビュー直後にコロナ禍へ突入し、決して順風満帆とは言えないキャリアだったが、コツコツとその歩みを進めてきた。その結果として、昨年には自身初となるアリーナ公演のみならず、『