北九州市の花農丘（はなのおか）公園で4月29日、アウトドア好きに向けたイベントが開かれました。まき割りや、たき火でのマシュマロ焼きが無料で体験できます。子どもたちは、初めての味を口にしていました。■井手妃奈子記者「こちら、山積みのまきですが、詰め放題ができます。」バーベキューやキャンプで人気のまきが、1袋500円で詰め放題です。■親子「大量。」「重たい。」■訪れた人「連休中に使うのでちょうど