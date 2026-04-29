明日30日(木)〜5月1日(金)にかけては、沖縄や九州〜関東にかけて警報級の大雨に注意が必要です。30日(木)は、沖縄や西日本では局地的に道路が冠水するレベルの滝のような雨が降るでしょう。雨の範囲は次第に東へ広がり、5月1日(金)は東海や関東など東日本を中心に活発な雨雲がかかり、沿岸部を中心に風が強まり横殴りの雨となりそうです。交通機関の乱れなどに注意が必要です。30日(木)〜5月スタートはGW一番の荒天に警戒明日30日(