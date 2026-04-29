【あの頃、テレビドラマは熱かった】19歳の体当たり熱演が長澤まさみの“ダー子”のルーツ？「華麗なる一族」（2007年／TBS系）◇◇◇アメリカでiPhoneが発表された2007年1月。日本ではワンセグ搭載のガラケーでテレビを見るのが先端だった。浦安の“夢の国”の行列では、おとなしくガラケーを見つめるコワモテ集団がいて、その光景は異様ですらあった。そんな時期にTBS日曜劇場で放送されたのが、山崎豊子原作