大井競馬所属の高岩孝敏調教師（６４）は４月２９日、大井競馬５Ｒに管理するシカレを出走させ１着。１９９８年７月の初出走以来、６５５９戦目で地方競馬通算４００勝を達成した。高岩孝敏調教師「４００勝はオーナーやスタッフのおかげ。これからもひとつでも多く勝てるように頑張りたい」