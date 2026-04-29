東京時間17:28現在 香港ハンセン指数 26111.84（+432.06+1.68%） 中国上海総合指数 4107.52（+28.88+0.71%） 台湾加権指数 39303.50（-218.23-0.55%） 韓国総合株価指数 6690.90（+49.88+0.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8686.99（-23.69-0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77815.13（+928.22+1.21%） ２９日のアジア株は高安まちまち。中東情勢の不透明感が長引くことが懸念される一