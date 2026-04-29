◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが今季初の３連勝でパ・リーグ最下位を脱出して、５位に浮上した。３ー２と１点リードで迎えた５回、先発の西野勇士投手が１死一、二塁のピンチを招き降板。２番手でマウンドに上がった八木彬投手が、楽天の伊藤裕季也内野手を相手に初球を三ゴロで併殺打に打ち取ってわずか１球で勝利投手となった。八木は４勝目。◆記録メモ八木（ロ）が投球数１で勝利投手