◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１３節柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏ＦＣ東京が３―１で快勝し、３連勝を飾った。この日敗れた首位・鹿島と勝ち点３差に迫った。前半４３分にＦＷマルセロヒアンのパスを受けたＭＦ遠藤渓太がペナルティーエリア内左から右足で技ありシュートを決めて先制した。前半６分、ＦＷ佐藤龍之介がゴール前で好機を迎え、右足でシュートを放つも、わずか左に外れた。同１８分には、カ