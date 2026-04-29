◆全国高校７人制ラグビー静岡県大会▽決勝（７分ハーフ）聖光学院１７―１２（７―１２、５―０、延長５―０）東海大静岡翔洋（２９日、草薙球技場）決勝で聖光学院が東海大静岡翔洋を１７―１２で倒し、２年ぶり６度目の優勝を飾った。一時は０―１２とリードを許したが、聖光は前半６分に土屋平志朗（２年）がトライとゴールを決め、５点差で折り返す。さらに後半４分に土屋がスクラムのブラインドサイドを突いて同点トラ