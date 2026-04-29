毎日の食卓に欠かせない、鶏肉。今日は鶏肉で作るザクザク食感の「クリスピーチキン」をご紹介。やみつきの食感のチキンにハニーマスタードソースがマッチして美味！ ザクザクうまい！クリスピーチキン何度も作りたいチョレギサラダアボカドキムチあえシリアルを付けてオーブンで焼けば完成 鶏肉は食べやすい大きさに切り、醤油やみりんなどを揉み込み下味を付けておきます。ここに砕いたシリアルを付けて、オーブンで焼けばでき