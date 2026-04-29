中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月29日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は29日の記者会見で、日本の高市早苗首相が「自由で開かれたインド太平洋」の新たな構想を発表する方針を示したことに関し、陣営対立をあおるもので、支持は得られないと批判した。林氏は次のように述べた。国家間の交流は第三国を標的としたり、その利益を損なうものであってはならない。日本は「自由で開かれた」との名目