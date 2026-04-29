元阪神のエースでオリックスや大リーグ・ヤンキースでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生」に出演した。井川氏は高校時代の衝撃的な「しくじり」を披露。スタジオを騒然とさせた。プロ野球通の伊集院光から「高校２年生の秋に選抜出場を控えた大事な時期にしくじり」と紹介されると、井川氏は「放課後、フリーキックを１時間蹴って、内転筋を断裂」と明かした。井川氏は「当時、野球部だったん