「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸０（ＰＫ２−４）０Ｃ大阪」（２９日、ノエビアスタジアム神戸）Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司が、約２か月ぶりに先発した。アーサー・パパス監督は、前節広島戦（２５日）からスタメン１１人全員を変更。香川は「ターンオーバー制になるとは思っていましたけど、まさか１１人とも変わることは想定していなかった」と言いながらも、チームの中心として躍動。９０分では決着が付かずＰＫ戦