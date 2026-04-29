「デイリースポーツ杯争奪・ささはら賞競走」（２９日、尼崎）尼崎ボートの名物として知られる多幸焼。見た目は「たこ焼き」だが、タコが入っておらず、味付けして煮詰めたコンニャクと桜エビを入れたもので、オープンから７０年以上も６個１００円（税込）で販売されていたが、この４月の開催から６個１５０円（税込）へ値上げを断行したようだ。この日は祝日で、イベントなども多数あり、家族連れを中心に場内はかなりのに