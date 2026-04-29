「自主制作漫画誌展示即売会」コミティアの実行委員会会長・中村公彦さんが、4月26日に亡くなった。がんにより病気療養中だった。これを受け、コミックマーケット準備会の公式Xが更新され、追悼した。【Xより】コミティア会長・中村公彦さん死去訃報全文訃報についてはコミティアの公式サイトにて発表され「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。