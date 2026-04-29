11歳の安達結希さんの遺体が京都・南丹市の山林に遺棄され、父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。遺体発見現場などでは28日に続き、警察が捜査を続けています。29日午前、警察署から出た捜査車両。警察は、父親である安達優季容疑者を遺体の発見現場などに立ち会わせて捜査を行うものとみられます。黒い捜査車両が止まっているのは、結希さんの遺体が見つかった現場です。上空から見える車の周囲には、複数の捜査員らの姿