義母との苦しい日々を思い出すだけで、体が硬くなってしまう…。親孝行したい夫の気持ちもわかるけど、とても受入れられないのが正直な気持ち。再びトラウマと向き合うことになるのか、それとも…この先どうなってしまうのでしょうか。>>【まんが】私を鬱病に追い込んだ義母(ウーマンエキサイト編集部)