旭山動物園を巡り、新たな動きです。男性職員が妻の遺体を動物園の営業時間外に遺棄した可能性があることが分かりました。29日朝、北海道・旭川市内で始まった警察による家宅捜索。妻の遺体を旭山動物園の焼却炉に遺棄したと供述している男性の自宅です。ここでの捜索は4日目を迎えましたが、依然として行方不明となっている妻の安否につながる痕跡は見つかっていません。一方、新たに男性の供述として、遺体を遺棄した時間が動物