大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が29日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。東京都福生市の立てこもり事件で、警察の対応について疑問を呈した。29日午前7時半ごろ、福生市で「ハンマーを持っている人がいる。1人殴られている」と通報があった。44歳の男が少年2人をハンマーのようなもので殴り、通報を受けて駆けつけた警察官らにサバイバルナイフを向け、催涙スプレーのよ