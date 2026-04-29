新体制の初陣で連敗を７で止めた。４月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは同29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で川崎フロンターレとホームで対戦した。前半をスコアレスで終えたなか、54分にマテウス・サヴィオ、71分に途中出場の小森飛絢がゴールを奪うと、その後は集中力の高い守備で最後まで川崎に得点を許さず。２−０の完封勝利を飾った。