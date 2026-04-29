【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SNSでバズを巻き起こした「3%」で注目を集め、2025年はTVアニメ『花は咲く、修羅の如く』のED主題歌や二宮和也のカバーアルバム『〇〇と二宮と2』に「ピアス」が収録。最近では大型フェスへの出演も果たしているシンガーソングライター・さとう。と優里によるコラボ歌唱動画が『優里ちゃんねる』にて公開された。 ■「細胞」はさとう。のライブの定番曲 第1弾はさ