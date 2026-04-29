【写真＆動画】嵐「夏疾風」ジャケット写真＆MV／二宮和也が投稿した『We are ARASHI』福岡公演の裏話 嵐の公式Instagramで、「ThrowBack ARASHI」として、2018年7月25日にリリースされた「夏疾風」のジャケット写真が公開された。 「夏疾風」は、ゆずの北川悠仁が作詞・作曲を手掛けた楽曲。2018年の「熱闘甲子園」テーマソングとして起用され、今なお多くのファンに愛され続けている。 ■嵐「夏疾風」ジャケッ